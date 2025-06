Trump e l’ipotesi di un attacco Usa all’Iran | Sappiamo dov’è Khamenei si arrenda L’Ayatollah dal bunker cede il comando forti esplosioni a Teheran

L’atmosfera si fa sempre più tesa: tra minacce e esplosioni a Teheran, gli Stati Uniti sembrano pronti a scendere in campo con una mossa decisiva contro l’Iran. La Casa Bianca non lascia spazio a interpretazioni: questa non è una semplice provocazione, ma un’operazione strategica per neutralizzare gli impianti nucleari iraniani. La posta in gioco è altissima, e il mondo osserva con il fiato sospeso. A rivelarlo è...

Gli Stati Uniti fanno sul serio, l’Ayatollah si nasconde e allontana lo sé lo scettro. Sono ore frenetiche nel conflitto tra Iran e Israele, che nelle prossime ore potrebbe vedere l’ingresso degli Usa: «Non una mossa simbolica ma un’operazione significativa», fanno sapere alcune fonti vicine al presidente americano. L’obiettivo sarebbe quello già anticipato varie volte dalla Casa Bianca: azzerare gli impianti nucleari iraniani. A rivelarlo è Axios, che ha sottolineato come l’impianto sotterraneo di arricchimento dell’uranio di Fordow sia nel mirino di Washington. Fonti iraniane hanno rivelato che l’Ayatollah Khamenei, nascosto in un bunker non lontano dalla capitale, avrebbe ceduto ai Pasdaran «tutto il potere: sarete voi a decidere come continuare questa guerra». 🔗 Leggi su Open.online

