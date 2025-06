Trump e l’ipotesi di un attacco Usa all’Iran | Sappiamo dov’è Khamanei si arrenda L’Ayatollah dal bunker cede il comando forti esplosioni a Teheran

L’ombra di un possibile attacco degli Stati Uniti all’Iran si fa sempre più concreta, con segnali di escalation che scuotono il Medio Oriente. Dopo intense tensioni e scontri nel conflitto tra Iran e Israele, fonti vicine alla Casa Bianca rivelano che l’azione militare potrebbe essere imminente, mirata a neutralizzare gli impianti nucleari iraniani. Un passo decisivo che potrebbe cambiare gli equilibri della regione e riaccendere il fronte globale.

Gli Stati Uniti fanno sul serio, l’Ayatollah si nasconde e allontana lo sé lo scettro. Sono ore frenetiche nel conflitto tra Iran e Israele, che nelle prossime ore potrebbe vedere l’ingresso degli Usa: «Non una mossa simbolica ma un’operazione significativa», fanno sapere alcune fonti vicine al presidente americano. L’obiettivo sarebbe quello già anticipato varie volte dalla Casa Bianca: azzerare gli impianti nucleari iraniani. A rivelarlo è Axios, che ha sottolineato come l’impianto sotterraneo di arricchimento dell’uranio di Fordow sia nel mirino di Washington. Fonti iraniane hanno rivelato che l’Ayatollah Khamenei, nascosto in un bunker non lontano dalla capitale, avrebbe ceduto ai Pasdaran «tutto il potere: sarete voi a decidere come continuare questa guerra». 🔗 Leggi su Open.online