Trump e l' attacco senza precedenti a Macron | Non sa di cosa parla Si sbaglia sempre

Un tumulto tra ex alleati scuote le dinamiche internazionali: Trump, con il suo solito spirito incendiario, sferra un attacco senza precedenti a Macron, che si trova a dover chiarire le sue parole e decisioni. La tensione tra i due leader evidenzia quanto le divergenze possano incrinare rapporti consolidati. Ma cosa c’è dietro questa disputa? Scopriamolo insieme.

Scontro tra Trump e l'«ex amico» Macron, che ha tentato di offrire una spiegazione alla decisione del leader Usa di lasciare con un giorno di anticipo il G7. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trump e l'attacco senza precedenti a Macron: «Non sa di cosa parla. Si sbaglia sempre»Â

Macron rilancia l'Europa: pace in Ucraina, ultimatum a Putin e sfida a Trump - Emmanuel Macron si propone come il principale leader europeo nella crisi ucraina, rilanciando l'unità del continente e sfidando le dinamiche poste dal ritorno di Trump alla Casa Bianca.

