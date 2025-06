Trump e l' attacco senza precedenti a Macron | Non sa di cosa parla Si sbaglia sempre | Ultimatum all' Iran | tratti o qualcosa accadrà

Il confronto tra Trump e Macron sta scuotendo gli equilibri internazionali, con accuse e tensioni che sembrano infiammare il già complesso panorama geopolitico. Mentre l’ex alleato francese cerca di comprendere le mosse del tycoon americano, il mondo osserva attentamente cosa si nasconde dietro queste controversie. Un episodio che potrebbe segnare un nuovo capitolo nelle relazioni internazionali, lasciando molti interrogativi sul futuro delle alleanze globali.

Scontro tra Trump e l'«ex amico» Macron, che ha tentato di offrire una spiegazione alla decisione del leader Usa di lasciare con un giorno di anticipo il G7.

