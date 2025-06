Trump contro Macron | Sbaglia sempre e cerca pubblicità non sa perché ho lasciato il G7

Lo scontro tra Trump e Macron si fa sempre più acceso, alimentato da accuse reciproche e fraintendimenti che rischiano di minare la diplomazia internazionale. Il presidente americano ha criticato duramente il suo omologo francese, sostenendo che le sue dichiarazioni sono mosse da mera ricerca di pubblicità e non riflettono i fatti. Ma cosa c’è dietro questa polemica? Scopriamo insieme gli sviluppi di una disputa che potrebbe avere ripercussioni su scala globale.

Il presidente degli Stati Uniti, ha smentito pubblicamente l'omologo francese, negando di aver anticipato il suo rientro a Washington dal G7 in Canada per lavorare a una tregua tra Israele e Iran:"Macron in cerca di pubblicità, ha detto che ho lasciato il summit per un cessate il fuoco. Falso, che lo faccia di proposito o meno, sbaglia sempre". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Trump e l'attacco senza precedenti a Macron: «Non sa di cosa parla. Emmanuel si sbaglia sempre, che lo faccia apposta o no» - L'ultimo scontro tra Donald Trump ed Emmanuel Macron ha acceso i riflettori sui retroscena politici internazionali.

Il Presidente francese Emmanuel Macron, in cerca di pubblicità, ha detto erroneamente che ho lasciato il vertice del G7, in Canada, per tornare a Washington e lavorare a un "cessate il fuoco" tra Israele e Iran. Sbagliato! Non ha idea del motivo per cui ora sto

Amministra il potere, distribuisce poltrone, incontra ormai persino Emmanuel Macron provando ad archiviare i loro pessimi rapporti, ma non vince più. L'epoca dorotea di Giorgia Meloni non è iniziata in un giorno preciso: è una di quelle cose che silenziosame

