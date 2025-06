Trump contro Macron | Sbaglia sempre che lo faccia di proposito o per errore

Nel duello verbale tra Trump e Macron, si fa sempre più difficile distinguere tra errori e intenzioni. La recente dichiarazione di Macron, che ha definito la partenza di Trump “un segnale positivo” come parte di una strategia di mediazione, apre uno scenario complesso di interpretazioni. Ma Trump sbaglia sempre, oppure ci sono volontà sottese dietro ogni mossa? La risposta potrebbe risiedere nel modo in cui analizzamo le loro parole e azioni.

In precedenza, Macron, parlando con i giornalisti a margine del summit, aveva definito la partenza di Trump “un segnale positivo”, sostenendo che fosse legata a un tentativo di mediazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump contro Macron: "Sbaglia sempre, che lo faccia di proposito o per errore"

