Trump | Con l' Iran non cerchiamo cessate il fuoco ma qualcosa di meglio Una vera fine

Nel tumulto della scena internazionale, le parole di Donald Trump risuonano con un tono deciso e ambizioso: non si accontenta di semplici pause nei conflitti, ma mira a una vera e propria conclusione. La sua dichiarazione sul tentativo di mettere fine alla guerra tra Iran e Israele rivela una strategia audace e diversa dal solito, che potrebbe ridefinire gli equilibri regionali e globali. Ma cosa nasconde realmente questa volontà di "fare meglio"?

(Agenzia Vista) Usa, 17 giugno 2025 "Non sto cercando un cessate il fuoco, stiamo cercando di fare meglio di un cessate il fuoco, una fine vera della guerra tra Iran e Israele. Non ho detto che cerco un cessate il fuoco. Emmanuel (Macron) è un bravo ragazzo, ma non ci prende molto spesso”. Lo ha detto il presidente americano, Donald Trump parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One dopo essere atterrato a Washington dal G7 in Canada. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump: Con l'Iran non cerchiamo cessate il fuoco, ma qualcosa di meglio. Una vera fine

