Trump Berlusconi e la nostalgia canaglia del Make blind trust great again

di una nuova linea di abbigliamento ispirata allo stile "Make America Great Again", confermando come la nostalgia canaglia del passato continui a influenzare il presente. Tra innovazioni e ritorni al passato, il mondo politico e imprenditoriale si intrecciano in un mix spesso sorprendente. La domanda ora è: fino a quando questa strategia potrà mantenere il suo fascino?

Ieri i figli di Donald Trump hanno lanciato una nuova societĂ telefonica, la Trump mobile, che offrirĂ servizi telefonici agli americani per soli 47 dollari al mese, e produrrĂ uno smartphone dorato, non ancora Made in Usa, ma non si può volere tutto dalla vita. Vedremo, a breve, come la Casa Bianca adatterĂ la percentuale di dazi al paese produttore. Oltre alla compagnia telefonica, sempre ieri i due figli di Trump hanno annunciato la nascita di una nuova zecca di criptovalute, a nome loro, mentre uno dei due a breve aprirĂ a Washington un club esclusivo per milionari, mezzo milione di dollari per accedervi, chiamato senza tanti giri di parole “Executive branch”, “potere esecutivo”, per far capire subito ai possibili clienti che le porte del club apriranno a un bar, a un ristorante, a varie lounge, ma anche ad altre infinite opportunitĂ . 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Trump, Berlusconi e la nostalgia canaglia del Make blind trust great again

