Trump attacca Macron dopo aver lasciato il G7 | Emmanuel si sbaglia sempre cerca pubblicità

Donald Trump non perde occasione per scuotere le acque politiche internazionali, e questa volta il bersaglio è Emmanuel Macron. Dopo aver lasciato prematuramente il G7 in Canada, il presidente francese aveva commentato la partenza di Trump come un “segnale positivo” di mediazione tra Israele e Iran. Ma, come spesso accade, le sue interpretazioni sembrano più volte sbagliate o forzate, alimentando polemiche e controversie che catturano l’attenzione del mondo.

Dopo aver abbandonato anzitempo il G7 in Canada, Donald Trump attacca Emmanuel Macron. Tutto nasce dalla spiegazione che il presidente francese aveva dato riguardo alla “fuga” dello statunitense. Macron, infatti, aveva definito “un segnale positivo” la partenza del presidente statunitense sostenendo che fosse in atto un tentativo di mediazione tra Israele e Iran ( qui tutte le ultime notizie sulla guerra). Una tesi che è stata smentita con veemenza da Trump che sul social Truth ha scritto: “Il presidente francese in cerca di pubblicità ha detto erroneamente che ho lasciato il G7 per tornare a Washington e lavorare a un ‘cessate il fuoco’ tra Israele e Iran. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Trump attacca Macron dopo aver lasciato il G7: “Emmanuel si sbaglia sempre, cerca pubblicità”

In questa notizia si parla di: macron - trump - attacca - aver

Macron rilancia l’Europa: pace in Ucraina, ultimatum a Putin e sfida a Trump - Emmanuel Macron si propone come il principale leader europeo nella crisi ucraina, rilanciando l'unità del continente e sfidando le dinamiche poste dal ritorno di Trump alla Casa Bianca.

Trump parla di pace, ma minaccia E vede “un ruolo“ (improbabile) per Putin Macron si mette di traverso (Forse vuole fare lui da mediatore, oppure vuole che la guerra continui a lungo?) @GiuseppeSarcina, @Corriere Vai su X

Al vertice G7 in Canada l’escalation tra Israele e Iran mette in crisi le alleanze occidentali, con l’Italia che osserva senza esporsi, mentre Trump e Macron seguono strategie opposte Vai su Facebook

Trump attacca Macron dopo aver lasciato G7: 'Emmanuel si sbaglia sempre, che lo faccia apposta o no'; Trump attacca Macron: polemica sulla partenza anticipata dal G7 del presidente Usa; Trump-Macron, l'attacco senza precedenti: «Emmanuel si sbaglia sempre, che lo faccia apposta o no».

Trump attacca Macron dopo aver lasciato il G7: "Emmanuel si sbaglia sempre" - Scontro senza precedenti tra il presidente americano e quello francesce: "In cerca di pubblicità ha detto erroneamente che ho lasciato il G7 per tornare a Washington e lavorare a un cessate il fuoco ... Si legge su tg24.sky.it

Donald Trump attacca Emmanuel Macron dopo il G7: le parole che infiammano le relazioni USA-Francia - Donald Trump ha risposto in modo veemente alle affermazioni del presidente francese Emmanuel Macron, accusandolo di essere sempre fuori strada. Come scrive notizie.it