Trump alza i toni l’ultimo avvertimento all’Iran | Se toccate i nostri interessi ci scateneremo

Trump alza i toni con un ultimo avvertimento all'Iran, minacciando una risposta decisa se i loro interessi saranno minacciati. La sua posizione ambigua alimenta l'incertezza sulla possibilitĂ di riprendere le trattative sui programmi nucleari tra Teheran e Washington. Tuttavia, il suo obiettivo rimane chiaro: non una tregua, ma "una fine vera" al conflitto in corso, lasciando il mondo a chiedersi quale sarĂ il prossimo passo.

Il miliardario continua quindi con la sua linea ambigua. Se nei giorni scorsi ha fatto fatica a chiarire il suo ruolo all'interno del conflitto, oggi continua a creare incertezza sulla possibile ripresa delle trattative sui programmi nucleari tra Iran e Stati Uniti. L'unico punto fermo su cui il presidente degli Stati Uniti sembra non aver cambiato idea sembra la conclusione del conflitto incorso: "Non sto cercando una tregua, ma una fine vera".

