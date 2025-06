Trump abbandona il G7 per seguire la crisi Israele-Iran Convoca la ‘situation room’ e avverte | Tutti dovrebbero immediatamente evacuare Teheran

Nel cuore di un G7 in pieno svolgimento, Trump sorprende tutti lasciando il vertice per rientrare a Washington, allarmato dalla crisi tra Israele e Iran. Prima di partire, ha convocato la Situation Room e avvertito: “Tutti dovrebbero immediatamente evacuare Teheran”. Una mossa che rischia di sconvolgere gli equilibri internazionali, mentre si moltiplicano le tensioni e le incognite sul futuro di questa intricata crisi.

Roma, 17 giugno 2025 – Trump ha lasciato il G7 per tornare a Washington: prima di lasiare il Canada ha ordinato allo staff della Sicurezza nazionale di riunirsi nella Situation Room  della Casa Bianca. “Devo tornare il prima possibile”, ha detto il presidente Usa, che ha lasciato intendere di voler spingere l’Iran verso un accordo. Ma poi dalla pagina di Truth ha lanciato un ultimatum agli iraniani: “Tutti dovrebbero immediatamente evacuare Teheran ”. Ieri l’Idf ha bombardato la tv di Stato  iraniana mentre era in diretta il tg. “Appena vado via da qui faremo qualcosa. VerrĂ firmato un accordo: l'Iran sarebbe pazzo a non firmare”, ha detto ieri mattina Trump incontrando il premier britannico Starmer. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump abbandona il G7 per seguire la crisi Israele-Iran. Convoca la ‘situation room’ e avverte: “Tutti dovrebbero immediatamente evacuare Teheran”

