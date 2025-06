Trump abbandona il G7 in anticipo | Tutti dovrebbero evacuare Teheran E convoca il vertice per la sicurezza nazionale nella Situation Room | L' ultimatum | diplomazia o qualcosa succederà

In un gesto sorprendente, Trump abbandona il G7 in anticipo, lasciando tutti senza parole. Mentre Teheran si prepara a un’evacuazione, il presidente americano convoca d’urgenza il vertice per la sicurezza nazionale nella Situation Room. Diplomazia o escalation? La tensione si fa palpabile, e il mondo osserva con trepidazione cosa si prospetta in questa intricata crisi internazionale.

Secondo Fox News, il presidente Usa ha ordinato che il consiglio di sicurezza nazionale lo attenda nella Situation Room della Casa Bianca.

