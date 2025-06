Truffa milionaria sul bonus facciate due arresti

Una truffa milionaria sul bonus facciate scuote Prato e Pistoia, con due arresti e oltre 11 milioni di euro di frode fiscale smascherati. L’operazione delle Fiamme Gialle evidenzia come l’ingegno criminale possa mettere in discussione sistemi di incentivazione pubblici, lasciando emergere un quadro di corruzione e malaffare. La lotta contro queste frodi diventa sempre più cruciale per tutelare i contribuenti onesti e garantire la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche.

Prato, 17 giugno 2025 – Un’operazione antifrode che si è articolata tra Prato e Pistoia: sono stati infatti i militari della Guardia di Finanza di Prato a eseguire il provvedimento emesso dal gip di Pistoia nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura pistoiese, provvedimento che ha portato all’arresto di due persone, poste ai domiciliari. I due indagati sono accusati di una frode fiscale da oltre 11 milioni di euro in materia di bonus edilizi. Nell’ambito della medesima indagine le Fiamme Gialle di Prato hanno giĂ sequestrato crediti inesistenti per oltre 8,5 milioni di euro, tre unitĂ immobiliari (tra cui una struttura alberghiera, una fabbrica e un’abitazione privata) per un valore stimato in circa 2 milioni di euro, tre societĂ di capitali, sottoposte a sequestro impeditivo, per un valore complessivo del capitale sociale pari a 300mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Truffa milionaria sul bonus facciate, due arresti

