Troy Costa sbarca a Milano | la mascolinità indiana conquista l’Europa

Troy Costa, il celebre designer indiano noto per i look impeccabili di Virat Kohli e Russell Peters, sbarca a Milano, conquistando anche l’Europa con il suo stile unico. La sua visita segna un nuovo capitolo nell’eleganza maschile internazionale, e il 19 giugno 2025 al Palazzo Giureconsulti sarà l’occasione perfetta per scoprire le sue creazioni innovative e sofisticate. Non lasciatevi sfuggire questa esclusiva anteprima di un talento destinato a rivoluzionare la moda globale.

Se vi state chiedendo chi sia l’uomo dietro i look impeccabili di Virat Kohli e Russell Peters, la risposta è Troy Costa. Il designer di Mumbai che ha ridefinito l’eleganza maschile in India arriva finalmente in Europa, e Milano sarà la sua prima tappa. Il 19 giugno 2025, alle 19:00, il prestigioso Palazzo Giureconsulti ospiterà . 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Troy Costa sbarca a Milano: la mascolinità indiana conquista l’Europa

