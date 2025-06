Trovato senza vita l' 80enne scomparso da Romeno

Le ricerche sono scattate dopo la scomparsa improvvisa di Livio Zucal, residente a Romeno, che non aveva più fatto ritorno a casa dopo essere uscito in auto. Purtroppo, le speranze di ritrovarlo vivo si sono spente con il tragico ritrovamento dell’80enne, lasciando la comunità sotto shock. Questa triste vicenda evidenzia ancora una volta quanto siano delicate le situazioni legate alle persone anziane e l’importanza di intervenire prontamente.

Le ricerche dell'80enne, residente a Romeno, del quale non si avevano notizie da ieri sera, sono terminate con il tragico ritrovamento dell'uomo. Livio Zucal, questo il nome della vittima, era uscito di casa in macchina verso le 20, salvo non farvi più ritorno. Le ricerche sono scattate dopo.

