Trovato morto in mare a Cagliari cosa è emerso dall'autopsia | Acqua nei polmoni del 16enne

Tragedia a Cagliari: un 16enne è stato trovato senza vita in mare vicino alla spiaggia di Sant'Elia. L'autopsia ha rivelato acqua nei polmoni e nessun segno di violenza, ma sono ancora in corso esami tossicologici e istologici per chiarire le cause. Nel frattempo, la procura ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso. Resta da capire cosa sia realmente accaduto a quel giovane e quali misteri si celino dietro questa drammatica vicenda.

Eseguita l'autopsia sul corpo del 16enne trovato morto in mare sabato 14 giugno a pochi metri dalla spiaggia nel quartiere Sant'Elia a Cagliari. Trovata acqua nei polmoni del ragazzo e nessuno segno di violenza. Si attendono esami tossicologici e istologici. Fascicolo aperto per omissione di soccorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: trovato - morto - mare - cagliari

Aulla: capriolo trovato morto in un terreno privato. Salvato cucciolo - Un cucciolo di capriolo maschio è stato salvato in un terreno privato a Chiamici, nel comune di Aulla (Massa Carrara).

SEDICENNE TROVATO MORTO A CAGLIARI, DOMANI L'AUTOPSIA: INDAGINI SULLA FESTA NEL LUNGOMARE Interrogati alcuni dei partecipanti Vai su Facebook

Cagliari, 16enne trovato senza vita in mare: giallo sulle cause della morte #cagliari #morto #16enne Vai su X

Cagliari, trovato cadavere in mare: sarebbe di un ragazzo minorenne; Trovato morto in mare a Cagliari, cosa è emerso dall'autopsia: Acqua nei polmoni del 16enne; Cagliari, sedicenne trovato morto in mare. Indaga la Procura: disposta autopsia.

Trovato morto in mare a Cagliari, cosa è emerso dall’autopsia: “Acqua nei polmoni del 16enne” - Eseguita l'autopsia sul corpo del 16enne trovato morto in mare sabato 14 giugno a pochi metri dalla spiaggia nel quartiere Sant'Elia a Cagliari ... Si legge su fanpage.it

16enne morto a Cagliari: l'autopsia conferma, è annegato - Dall'autopsia arriva la conferma: è morto annegato Mariano Olla, il ragazzo di 16 anni trovato privo di vita all'alba di sabato scorso, riverso in acqua a pochi metri dalla ... Lo riporta msn.com