Trovati con gioielli e soldi | minori denunciati per furto in casa

Due adolescenti di appena tredici anni sono stati denunciati a piede libero per aver tentato un furto in una casa a Perugia, trovati con gioielli e denaro. La loro cattura tempestiva, grazie alla prontezza della squadra volante, ha evitato il peggio e sottolinea l'importanza di rimanere vigili di fronte a comportamenti sospetti. La vicenda mette in luce quanto sia fondamentale vigilare sulla sicurezza dei nostri quartieri, anche quando si tratta di giovani.

PERUGIA - Hanno tredici anni. Sono stati denunciati a piede libero per aver rubato all’interno di una casa a Perugia. I due adolescenti sono stati rintracciati dalla squadra volante della questura di Perugia. Nel primo pomeriggio di domenica, una telefonata al numero unico di emergenza ha segnalato la la presenza di due giovani sospetti vicino a un’abitazione. Dove gli agenti, intervenuti rapidamente, hanno intercettato di due minorenni. Ai due ragazzini, gli agenti hanno trovato ogetti ritenuti riconoducibili a un furto. Ovvero, denaro, monili d’oro, un profumo, bigiotteria e diverse medaglie sportive. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trovati con gioielli e soldi: minori denunciati per furto in casa

In questa notizia si parla di: denunciati - furto - casa - trovati

