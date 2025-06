Trotta Fondo Priamo e sicurezza dei mezzi circolanti | i chiarimenti dell’assessore Ambrosone

L’amministrazione comunale di Benevento tiene alta l’attenzione sulla questione delle quote del fondo complementare Priamo destinate ai dipendenti di Trotta Bus. Dopo incontri con sindacati e l’azienda, si conferma l’impegno di Trotta a regolarizzare i versamenti in tempi brevi. La trasparenza e la sicurezza dei mezzi circolanti restano prioritari, garantendo così un servizio affidabile e sicuro per tutti i cittadini.

"Circa la vicenda delle quote del fondo complementare Priamo da versare ai dipendenti di Trotta bus, l'Amministrazione comunale di Benevento è vigile e attenta: la questione è stata al centro di incontri con le organizzazioni sindacali e la stessa società Trotta nel corso dei quali l'azienda ha specificato che provvederà a versare le quote in tempi brevi, così come già provveduto nel mese scorso con il versamento di alcune quote. Pur tuttavia, nel caso di inadempienza aziendale, cosi come sempre fatto a garanzia dei lavoratori, eserciteremo i poteri sostitutivi previsti dalle leggi vigenti", lo dichiara l'assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone in risposta ad a Filt-Cgil e Alternativa per Benevento.