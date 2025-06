Troppe speculazioni, ristabilita la verità.

In un contesto di crescente tensione e speculazioni, è fondamentale ristabilire la verità e mantenere il focus sui fatti concreti. La recente sentenza del Consiglio di Stato sul caso del Caffè della Rocca, che ha ribaltato il precedente pronunciamento del Tar, invita alla riflessione: confrontarsi sì, ma senza perdere di vista l’obiettivo comune di trasparenza e rispetto. È ora di guardare avanti con chiarezza e responsabilità.

"È giusto confrontarsi, è legittimo criticare anche duramente le scelte politiche; ma quando si trasformano in battaglie pretestuose o personali, si rischia di perdere di vista la realtà". Il sindaco Marco Panieri (foto) commenta così la sentenza del Consiglio di Stato sul caso del Caffè della Rocca. Ribaltando il pronunciamento del Tar, al quale si era rivolto con successo il vecchio gestore, Lorenzo Sabbioni, i giudici amministrativi di secondo grado hanno accolto l’appello di Area Blu e del nuovo affidatario del locale, Emanuele Brusaferri. Quest’ultimo, in particolare, era finito nel mirino dell’opposizione, nei mesi scorsi, in quanto amico di Panieri nonché suo sostenitore nella campagna elettorale del 2020. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it