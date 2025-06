Tromba d’aria colpisce la città | alberi sradicati danni e paura

L’ultima tromba d’aria ha scosso la nostra città, sradicando alberi e seminando paura tra i cittadini. Il fenomeno del meteo estremo si fa sempre più frequente e intenso, rivelando come i cambiamenti climatici stiano trasformando il nostro territorio in modi imprevedibili. Piogge torrenziali, grandinate improvvise e venti di burrasca sono ormai eventi quotidiani che ci costringono a riflettere e a preparare un futuro più sicuro e resiliente.

