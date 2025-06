Trionfo Virtus | vince anche gara-3 contro Brescia ed è campione d' Italia!

Bologna non fallisce il primo match point e chiude la serie scudetto con un secco 3-0 vincendo al PalaLeonessa 96-74. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Trionfo Virtus: vince anche gara-3 contro Brescia ed è campione d'Italia!

Trionfo Virtus: vince anche gara-3 contro Brescia ed è campione d'Italia!; Bologna-Brescia 75-65: Virtus avanti tutta va 2-0 nella serie di finale scudetto; Toko Shengelia guida la Virtus in gara-due alla Segafredo Arena.

La Virtus Bologna vince il suo 17esimo scudetto e lo dedica ad ‘Achi’ Polonara - 96 dopo aver battuto per due volte in casa la squadra di coach Peppe Poeta, e dedicano la vittoria al loro numero 33 ... Come scrive dire.it

Bologna campione d'Italia: Virtus domina 74-96 gara 3 e conquista il suo diciassettesimo scudetto dedicato a Polonara - Il sopra maglia della Virtus per il riscaldamento, gli applausi di tutto il Pala Leonessa, il primo canestro di Zizic con tanto di dedica. Segnala ilmessaggero.it