Trinità dei Monti danni a ripetizione | nessuno la tutela

Una notte di caos e distruzione a Trinità dei Monti, dove un’auto fuori controllo ha provocato danni ripetuti alla storica scalinata senza che nessuno intervenisse per tutelarla. Un episodio che solleva domande sul rispetto e sulla tutela di uno dei simboli più amati di Roma. Ma cosa si nasconde dietro questa incuria? Scopriamolo insieme.

Un uomo di 81 anni ha perso il controllo della sua Mercedes e ha percorso per alcuni metri la scalinata di Trinità dei Monti a Roma nella notte tra il 16 e il 17 giugno, intorno alle 4:30 del mattino. L’anziano, risultato negativo all’etilometro e trovato in stato confusionale, non ha riportato ferite. La vettura . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it