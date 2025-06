Tribunale di Nocera va in pensione il Procuratore Antonio Centore

Il tribunale di Nocera si prepara a un nuovo capitolo con l'addio del Procuratore Antonio Centore, una figura stimata che, dopo otto anni di dedizione, si congeda con emozione e gratitudine. Ieri mattina, tra saluti affettuosi e ricordi condivisi, Centore ha riflettuto sul suo impegno, lasciando un'eredità di integrità e passione nel cuore della giustizia nocerina. La sua frase, "Ho fatto quello che era nelle mie possibilità", riassume il suo spirito di servizio e dedizione.

