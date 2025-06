Trianon Viviani la nuova Stagione è appassiunata | presentata la programmazione da ottobre a dicembre

Napoli, con entusiasmo e passione. La stagione 232 del Trianon Viviani promette emozioni intense, unendo tradizione e innovazione in una programmazione ricca da ottobre a dicembre. Marisa Laurito ha scelto un cuore rosso vibrante come simbolo di questa stagione “appassiunata”, dedicata sia agli amanti del teatro che ai grandi autori che hanno plasmato la nostra cultura. Prepariamoci a vivere momenti indimenticabili in un teatro che pulsa di vita e passione.

Un grande cuore rosso, vivido e luminoso, è l'immagine che ha scelto Marisa Laurito per il nuovo cartellone del Trianon Viviani. Questo cuore simboleggia «una stagione "appassiunata", perchĂ© festeggiamo anche grandi autori», commenta il direttore artistico della storica sala pubblica di.

