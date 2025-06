Treni sciopero nazionale di 24 ore del gruppo FS Trenitalia e Trenitalia Tper | cosa cambia per chi si sposta in Piemonte

Se hai in programma un viaggio in Piemonte tra il 19 e il 20 giugno, preparati a possibili cambiamenti nei tuoi spostamenti. Dalle 21 di giovedì alle 21 di venerdì, treni di FS Trenitalia e Trenitalia Tper potrebbero subire cancellazioni o variazioni, influenzando la tua pianificazione. Restare aggiornati è fondamentale per evitare sorprese e trovare alternative efficaci. Ecco tutto ciò che devi sapere per affrontare al meglio questa giornata di sciopero.

Dalle 21 di giovedì 19 alle 21 di venerdì 20 giugno, i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia e Trenitalia Tper. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Treni, sciopero nazionale di 24 ore del gruppo FS, Trenitalia e Trenitalia Tper: cosa cambia per chi si sposta in Piemonte

