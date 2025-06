Treni Movimento dei consumatori | Altro che flash mob servono fatti

In un contesto di crescente insoddisfazione, i treni e i trasporti pubblici richiedono azioni concrete, non solo simboliche. Il Movimento Consumatori Toscana denuncia l’insostenibile situazione, criticando le iniziative effimere dei sindaci del Valdarno, e sottolinea che per risolvere i problemi dei cittadini servono fatti concreti, interventi strutturali e soluzioni durature. Solo così si potrà restituire fiducia e qualità ai servizi di trasporto.

Il Movimento Consumatori Toscana esprime profondo sconcerto "per l'ennesima iniziativa simbolica messa in scena dai sindaci del Valdarno". Così l'associazione che tuttela i consumatori definisce il flash mob di questa mattina ormai esasperati da anni di disagi, ritardi, soppressioni e minacce di.

