Treni linea Firenze-Siena | stop alla circolazione fra Empoli e Granaiolo per due mesi

Se viaggiate sulla linea Firenze-Siena, tenete presente che per due mesi la circolazione tra Empoli e Granaiolo sarà sospesa. Questa interruzione potrebbe causare aumenti nei tempi di percorrenza e una riduzione dei posti disponibili rispetto al normale servizio. Per evitare inconvenienti, si consiglia di pianificare con anticipo e considerare eventuali alternative di viaggio. Rimanete aggiornati per ulteriori novità e consigli utili.

Potrebbe verificarsi un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale, i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio

