Treni in ritardo disagi alla Stazione Termini di Roma

Disagi e disservizi alla Stazione Termini di Roma stanno creando caos tra pendolari e turisti, a causa di ripetuti guasti sulla linea nazionale. La frustrazione cresce mentre molti si trovano bloccati e in cerca di soluzioni alternative per i loro spostamenti programmati. Ferrovie dello Stato offre assistenza, ma resta il nodo delle criticità che mette a dura prova la mobilità della capitale. Scopriamo insieme come affrontare questa situazione e i possibili aggiornamenti.

Ancora disagi alla Stazione Termini di Roma per i lunghi ritardi accumulati dai treni dell’alta velocità , per tre diversi guasti che si sono registrati stamattina sulla linea nazionale. Turisti, pendolari e utenti delle ferrovie sono rimasti bloccati alla stazione della capitale, cercando di trovare soluzioni alternative per i propri viaggia programmati. Per loro supporto dell’assistenza clienti di Ferrovie dello Stato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Treni in ritardo, disagi alla Stazione Termini di Roma

In questa notizia si parla di: stazione - treni - disagi - termini

Guasto alla stazione di Novara, treni cancellati sulla Torino-Milano - Problemi alla stazione di Novara stanno causando disagi ai viaggiatori della linea Torino-Milano. A partire dalle 16, si registrano cancellazioni e ritardi significativi a causa di un guasto alla linea elettrica.

Gravi disagi alla stazione Termini di Roma: treni cancellati o con ritardi fino a 170 minuti a causa di un guasto sulla linea AV Napoli-Roma. Possibili ritardi superiori alle due ore, variazioni e soppressioni di corse Vai su X

Treni cancellati e con ritardi fino a 170 minuti alla stazione Termini di Roma per un guasto sulla linea dell'alta velocità sulla tratta Napoli-Roma. Situazione ora in lento e progressivo miglioramento. Vai su Facebook

L’estate di fuoco dei binari di Roma e Lazio. Cantieri in arrivo: treni cancellati e corse limitate; Caos treni, ritardi per un guasto a Roma: Termini bloccata per due ore. Rfi sospende il contratto con la società che lavorava sulla linea danneggiata; Caos treni a Roma blocca l'Italia, Rfi: Ripristinata circolazione. Termini, in coda da due ore.

Treni in ritardo, ancora disagi alla Stazione Termini di Roma - (LaPresse) Ancora disagi a Termini per i lunghi ritardi accumulati dai treni dell’alta velocità, per tre diversi guasti che si sono ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

Alta Velocità, treni cancellati e ritardi fino 170 minuti per un guasto sulla linea - Mattinata da incubo alla stazione Termini di Roma, dove un guasto agli impianti di circolazione sulla linea Alta Velocità Napoli- Riporta informazione.it