Treni i consiglieri regionali Pd Ceccarelli e Benucci al flash mob a sostegno dei pendolari del Valdarno

Il futuro dei pendolari del Valdarno passa anche attraverso scelte coraggiose e sostenibili. I consiglieri regionali PD Ceccarelli e Benucci si sono uniti al flash mob per denunciare lo spostamento dei treni sulla linea lenta, un provvedimento che rischia di penalizzare i cittadini e di compromettere gli sforzi per un trasporto più efficiente e rispettoso dell’ambiente. È ora di ascoltare le loro voci e agire in favore di un sistema più equo e sostenibile.

Arezzo, 17 giugno 2025 – : "Spostare convogli sulla linea lenta è un fatto grave, contro ogni politica di sostenibilità e sostegno ai cittadini" «Lo spostamento dei treni pendolari dalla linea direttissima a quella lenta è un fatto grave, che va contro ogni politica volta a migliorare il trasporto pubblico locale e a sostenere i cittadini nell'utilizzo di un servizio essenziale. Domani mattina saremo presenti anche noi al flash mob organizzato dai sindaci del territorio davanti alla stazione di San Giovanni Valdarno, alle ore 7.

