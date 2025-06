Treni guasti all’Alta Velocità tra Roma e Napoli | ritardi fino a 100 minuti

Disagi in vista sulla linea alta velocità Roma-Napoli: ritardi fino a 100 minuti a causa di guasti tecnici che hanno compromesso la circolazione sin dal mattino. La situazione è complessa e i passeggeri sono invitati a monitorare gli aggiornamenti per pianificare al meglio i propri spostamenti. Restate con noi per tutte le novità e consigli utili.

Ritardi ai treni della Linea Alta Velocità Roma – Napoli: circolazione fortemente rallentata dalle ore 13:10 per un inconveniente tecnico alla linea, come si legge sul sito di Trenitalia. Di fatto, questa mattina sono stati segnalati diversi guasti sulla linea, che hanno portato un caos sui treni alta velocità coinvolti. La circolazione è fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea ad Anagni. I treni Alta Velocità, alcuni dei quali instradati sulla linea convenzionale via Formia o via Cassino, possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti.

