Treni ancora guasti su linea AV | colpita tratta tra Roma e Napoli timori per l’esodo estivo

I guasti persistenti sulle linee ad alta velocità tra Roma e Napoli stanno generando crescente preoccupazione, specialmente in vista dell’elevato flusso di viaggiatori previsto per l’estate. Assoutenti richiede urgentemente un piano straordinario estivo per garantire la regolarità dei servizi ferroviari e ridurre i disagi degli italiani in partenza. Solo con interventi concreti si potrà assicurare un esodo estivo senza intoppi e ripristinare la fiducia nel trasporto pubblico.

Il nuovo guasto ha convinto Assoutenti ad intervenire sulla questione, sottolineando il grave problema esistente in Italia su cui è necessario intervenire attraverso essenziale un piano straordinario estivo per garantire la regolarità del servizio ferroviario in occasione delle partenze degli italiani. A causa del guasto di oggi, alla Stazione Termini sono stati registrati ritardi fino a 170 minuti.

