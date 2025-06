Tregua o rischio disfacimento | il bivio stretto degli ayatollah e i timori di un nuovo Iraq

In un contesto di tensioni crescenti e alleanze fragile, il Medio Oriente si trova di fronte a un bivio cruciale: una tregua tanto desiderata o un rischio di disfacimento che potrebbe riscrivere gli equilibri regionali. Con Netanyahu che assesta colpi decisivi e le ombre di Yemen e Iraq all’orizzonte, la domanda sorge spontanea: la dissoluzione del regime è davvero imminente o si tratta solo di un’illusione? La risposta potrebbe decidere il destino di questa polveriera.

Sotto i colpi di Netanyahu sono caduti quasi tutti, mancano Yemen, Iraq e soprattutto la «testa del serpente». Ma nel Paese in pochi credono alla dissoluzione del regime.

In questa notizia si parla di: iraq - tregua - rischio - disfacimento

