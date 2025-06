Tredici autori sotto l’Arengario

Scopri un mondo di creatività e passione al Monza Book Fest, l’evento che unisce artisti, scrittori e associazioni in un autentico festival di cultura. Con ospiti di calibro come Cochi Ponzoni, Beppe Convertini e Franco Mussida, questa manifestazione promette di incantare e coinvolgere il pubblico. Non perdere l’appuntamento domenica alle 14 sotto l’ombra dell’Arengario: un’occasione unica per immergersi in 13 proposte letterarie e molto altro!

Artisti, scrittori, banchetti, associazioni, case editrici e tanto altro! Cochi Ponzoni, Flavio Oreglio, Beppe Convertini, Franco Mussida, Filippo Galli, Andy Bluvertigo & Lory Muratti, Federico Santaiti, Sylvie Lubamba, Beatrice Salvioni, Daria Colombo, Dome Bulfaro, Crocifisso Dentello. sono alcuni tra gli ospiti del Monza Book Fest, ideato da Dario Lessa. Appuntamento domenica dalle 14: 13 proposte letterarie all’ombra dell’ Arengario di Monza, a ingresso libero e gratuito. Gli autori racconteranno i loro romanzi e biografie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tredici autori sotto l’Arengario

