Tre tazzine al giorno mente lucida e meno malattie | ecco perché il caffè potrebbe diventare un alleato delle donne over 45 secondo i dati della ricerca

Una recente ricerca dimostra che tre tazzine al giorno non solo mantengono la mente lucida e riducono il rischio di malattie, ma si rivelano anche un prezioso alleato per le donne over 45. Presentata al congresso Nutrition 2025 e condotta dalla dottoressa Sara Mahdavi dell’Harvard T.H. Chan School of Public Health, questa scoperta ridisegna il ruolo del caffè come gesto di cura e benessere quotidiano, confermando che spesso le piccole abitudini sono le più grandi alleate della salute.

Tra abitudini quotidiane che fanno la differenza, il caffè si prende ora una rivincita tutta al femminile. Una ricerca presentata al congresso Nutrition 2025 e condotta dalla dottoressa Sara Mahdavi dell' Harvard T.H. Chan School of Public Health ha rivelato che bere caffè con moderazione tra i 45 e i 60 anni può avere un impatto positivo sull'invecchiamento delle donne. Non solo energia e piacere quotidiano: la caffeina, in questo contesto, si trasforma in un possibile alleato del benessere a lungo termine. Ma con qualche precisazione.

