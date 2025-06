Tre padovani su dieci segnalano il lavoro come problema più sentito | i dati dell' indagine Uil

di un’indagine approfondita che mette in luce le priorità e le preoccupazioni dei cittadini. I dati rivelano come il lavoro rappresenti ancora una delle sfide più sentite, superando spesso la sanità, e sollevano importanti interrogativi sul futuro del benessere sociale e sull’efficacia delle politiche pubbliche vigenti. È fondamentale comprendere queste dinamiche per costruire soluzioni efficaci e condivise.

Il 29,1% dei padovani (e provincia) ha segnalato il lavoro come problema più sentito, mentre il 27% la sanità. Questo risultato, presentato durante il convegno "Dal sondaggio alle proposte - Analisi dei bisogni dei veneti", organizzato nell'Aula Magna dell'Azienda Ospedaliera di Padova, è frutto

