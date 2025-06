Tre omicidi di camorra a Ponticelli | sei arresti dopo anni di indagini

Un'operazione di giustizia che mette fine a anni di silenzio: sei arresti nel quartiere Ponticelli di Napoli smascherano i responsabili di tre omicidi di camorra, svelando i dettagli di una sanguinosa faida tra clan rivali. Questa indagine rappresenta un passo importante nella lotta contro il crimine organizzato, dimostrando che la legge non si ferma davanti a nulla. La battaglia contro la camorra prosegue, e ogni vittoria rafforza il nostro impegno per un futuro più sicuro.

NAPOLI, 17 GIUGNO – Sei persone sono state arrestate dalla Polizia, su disposizione del gip di Napoli, con l’accusa di essere responsabili di tre omicidi di camorra avvenuti tra il 2016 e il 2018 nel quartiere Ponticelli. L’indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e condotta dalla Squadra mobile e dal commissariato locale, ha fatto luce su una sanguinosa faida tra il clan Schisa-Minichini e gli ex alleati del clan Sarno. Grazie anche alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, è emerso che i delitti sono stati ordinati in risposta alla decisione di alcuni esponenti del clan Sarno di collaborare con le autorità . 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Tre omicidi di camorra a Ponticelli: sei arresti dopo anni di indagini

Il clan Sarno e il rapporto mai interrotto con Ponticelli: ‘o Sindaco informato su omicidi e camorra - Il clan Sarno, nonostante le collaborazioni di giustizia, mantiene un legame saldo con Ponticelli. Ciro e Vincenzo Sarno continuano a essere coinvolti e informati sugli affari del quartiere, alimentando un rapporto mai interrotto con il mondo della camorra.

