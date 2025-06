Tre nuovi defibrillatori installati nel comune di Chiaravalle quando la sinergia fa la differenza

Tre nuovi defibrillatori installati nel cuore di Chiaravalle dimostrano come la sinergia tra istituzioni e comunità possa fare la differenza. Posizionati strategicamente in punti nevralgici come Campo Boario, il centro commerciale “La Manifattura” e la Grancetta, questi dispositivi automatici esterni rappresentano un passo fondamentale per la sicurezza di tutti. La prevenzione e la prontezza sono le armi più potenti contro le emergenze cardiovascolari, e ora, grazie a questa rete, Chiaravalle è ancora più sicura.

