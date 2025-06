Tre nuove funzionarie in servizio per rinforzare la Questura di Treviso

Con l’arrivo delle nuove commissarie, la Questura di Treviso si rafforza ulteriormente, rafforzando il suo impegno quotidiano per garantire sicurezza e legalità alla comunità locale. I loro talenti e competenze rappresentano un investimento prezioso per il territorio, pronti a affrontare le sfide future con professionalità e dedizione. È un passo importante verso una città sempre più sicura e protetta per tutti i cittadini.

Ieri mattina, 16 giugno, si sono insediate tre nuove funzionarie: sono i Commissari Bruna Timbone, Paola Trunfio e Giuliana Grimaldi, assegnate alla Questura di Treviso dopo aver frequentato il 113° corso per Commissari della Polizia di Stato. La dott.ssa Timbone, classe ’93, è originaria di. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Tre nuove funzionarie in servizio per rinforzare la Questura di Treviso

