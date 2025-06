Tre camion in fiamme alla Plasto block | il rogo incendia anche un tetto

Tre camion in fiamme alla Plasto Block, in via Naviglio Alto, hanno scatenato un incendio che ha coinvolto anche un tetto in eternit all’interno della stessa azienda. Fortunatamente, i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, evitando conseguenze più gravi e nessun ferito è stato segnalato. La situazione, sotto controllo, evidenzia l’importanza di una rapida risposta alle emergenze industriali, ma rimane ancora da chiarire cosa abbia scatenato l’incendio...

Tre camion a fuoco alla Plasto block, in via Naviglio alto. Le fiamme, spente tempestivamente dai vigili del fuoco stamattina, non hanno causato feriti. Sul posto anche il 118. Le fiamme si sono poi propagate a un tetto in eternit che ha preso fuoco, sempre all'interno della ditta, ma anche in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Tre camion in fiamme alla Plasto block: il rogo incendia anche un tetto

In questa notizia si parla di: fiamme - camion - plasto - block

Camion avvolto dalle fiamme: paura e traffico in tilt sulla Statale - Un camion avvolto dalle fiamme ha scatenato il panico e causato ingorghi sulla statale SS492 martedì 13 maggio.

Tre camion in fiamme alla Plasto block: il rogo incendia anche un tetto.

Camion a fuoco in A14. Le fiamme si propagano in un campo di grano. Disastro sfiorato - Grazie ai vigili del fuoco di San Benedetto, Ascoli e Fermo e alla prontezza dell’autista si è riusiciti a evitare che il rogo arrivasse fino alle case o raggiungesse le vicine gallerie autostradali. Lo riporta msn.com

Camion in fiamme sulla A14, intervengono i Vigili del Fuoco - Poco prima delle 21 i Vigili del fuoco del distaccamento rivierasco sono intervenuti in A 14, direzione sud, tra i caselli di Grottammare e San Benedetto ... Da picenonews24.it