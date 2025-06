Tre camion in fiamme alla Plasto block | il rogo distrugge anche un tetto

Tre camion in fiamme alla Plasto Block di via Naviglio Alto hanno rischiato di trasformarsi in una vera e propria catastrofe industriale. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, il rogo è stato domato, evitando feriti, ma il fuoco ha causato danni significativi, estendendosi anche a un tetto in eternit. La situazione ora è sotto controllo, mentre si indaga sulle cause dell’incendio e sui rischi ambientali ancora da valutare.

Tre camion a fuoco alla Plasto block, in via Naviglio alto. Le fiamme, spente tempestivamente dai vigili del fuoco stamattina, non hanno causato feriti. Sul posto anche il 118. Le fiamme si sono poi propagate a un tetto in eternit che ha preso fuoco, sempre all'interno della ditta, ma anche in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Tre camion in fiamme alla Plasto block: il rogo distrugge anche un tetto

