Tratto della A1 chiuso di notte C’è il disinnesco di una bomba

Per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dei lavori sulla A1, è in programma un intervento notturno tra il 2 e il 3 luglio per disinnescare e rimuovere una bomba risalente alla Seconda Guerra Mondiale, trovata nei pressi di via Zannoni. L’operazione, essenziale per la tutela delle persone e delle infrastrutture, comporterà alcune chiusure temporanee al traffico nel tratto interessato, garantendo così un intervento sicuro ed efficace.

Verrà disinnescata e rimossa nel corso di una operazione notturna in programma tra il 2 e il 3 luglio la bomba di media dimensione, dal peso di 100 libbre (45 kg) ritrovata nei pressi di via Zannoni nel corso dei lavori in corso lungo il tratto di Nuova Porrettana. Un ordigno risalente alla seconda guerra mondiale rinvenuto in zona poco densamente popolata, tanto che le operazioni necessarie entro la cosiddetta ‘danger zone’ comporteranno lo sgombero di soli due residenti oltre alla chiusura temporanea dell’ Autostrada A1. Le operazioni, spiega il Comune, saranno condotte dai genieri dell’esercito effettivi al reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore col coordinamento della prefettura di Bologna in sinergia col Comune di Casalecchio, la polizia locale Reno Lavino, la Protezione civile dell’Unione Reno Lavino Samoggia e i suoi volontari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tratto della A1 chiuso di notte. C’è il disinnesco di una bomba

