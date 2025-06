Trattativa fallita | il gruppo italo maltese si ritira dall' acquisizione della Fermana

La trattativa tra il gruppo italo maltese e la Fermana si è bruscamente interrotta, portando il gruppo a ritirarsi dall’acquisizione. Le recenti dichiarazioni del manager umbro Pierfrancesco Pileri sembrano aver influito negativamente sul percorso, ostacolando un'intesa che avrebbe potuto cambiare il volto della società. Un capitolo chiuso o solo un arrivederci? Il futuro della Fermana resta incerto, ma questa vicenda sottolinea come le parole possano fare la differenza.

Evidentemente non sono affatto piaciute le dichiarazioni del manager umbro Pierfrancesco Pileri in casa Fermana. L’intermediario di Terni, rappresentava nella trattativa per l’acquisizione della Fermana il gruppo italo maltese intenzionato a rilevare la società o quantomeno la maggioranza. Da tempo, esattamente da fine 2024, erano iniziate le interlocuzioni tra le parti per lavorare all’ingresso in società del gruppo che avrebbe preso il 55% delle quote. Dopo diversi comunicati stampa in cui si professava non solo ottimismo ma anche una chiusura che sembrava effettivamente ad un passo, proprio sabato lo stesso Pileri ha confermato che non c’erano più le condizioni per andare avanti, chiudendo con un nulla di fatto la trattativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it