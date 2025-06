Trasporti a basso impatto ambientale 30 bici e 4 bus elettrici per le riserve del Messinese

In un contesto di crescente attenzione alla sostenibilità, le Riserve del Messinese si preparano a rivoluzionare il proprio modo di muoversi. Con 30 biciclette e 4 bus elettrici, l’isola dà il via a una sfida ambiziosa per promuovere trasporti più eco-friendly. Dal Marefestival Salina nasce una nuova politica verde, puntando a preservare il patrimonio naturale e migliorare la qualità della vita. Una rivoluzione che segna il futuro della mobilità insulare, un passo deciso verso un domani più sostenibile.

Parte dal Marefestival Salina la nuova sfida delle istituzioni per incentivare i trasporti a basso impatto ambientale: l’isola, da sempre particolarmente attenta alle politiche green, ha ospitato il consueto focus sulla mobilità e insularità patrocinato dall’Assessorato alle Infrastrutture della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Trasporti a basso impatto ambientale, 30 bici e 4 bus elettrici per le riserve del Messinese

In questa notizia si parla di: trasporti - basso - impatto - ambientale

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha introdotto misure significative a sostegno del settore dell'autotrasporto. Tra le principali novità: la modifica della disciplina dei tempi di attesa per le operazioni di carico e scarico merci; il periodo di franchigia ridot Vai su Facebook

Trasporti a basso impatto ambientale, 30 bici e 4 bus elettrici per le riserve del Messinese; Campania, arrivano 25 nuovi autobus a basso impatto ambientale; Arrivano 25 nuovi autobus a basso impatto ambientale.

Barilla, nicolosi trasporti e vulcan insieme per un trasporto alimentare a basso impatto ambientale - Barilla, Nicolosi Trasporti e Vulcan collaborano da oltre tre anni per una logistica alimentare sostenibile in Italia, utilizzando gas naturale liquefatto, biocarburanti da scarti e sistemi di traccia ... Da gaeta.it

Trasporti a basso impatto ambientale, 30 bici e 4 bus elettrici per le riserve del Messinese - Parte dal Marefestival Salina la nuova sfida delle istituzioni per incentivare i trasporti a basso impatto ambientale: l’isola, da sempre particolarmente attenta alle politiche green, ha ospitato il c ... messina.gazzettadelsud.it scrive