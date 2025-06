Traslazione tomba papa Giovanni XXI il vicesindaco di Lisbona | Con Viterbo abbiamo molto da condividere | FOTO

Una giornata memorabile per Viterbo, che si prepara a traslare la tomba di Papa Giovanni XXIII, il pontefice portoghese sepolto nel suo cuore. Il vicesindaco di Lisbona e il nostro vescovo Orazio Francesco Piazza celebrano questa collaborazione come un importante esempio di amicizia e condivisione culturale tra le due città . Un momento di grande valore storico che, attraverso immagini e storia, ci invita a riflettere sull’unione tra popoli e tradizioni.

"Bella e virtuosa". Il vescovo Orazio Francesco Piazza definisce così la giornata di oggi, martedì 17 maggio, per Viterbo. Una giornata storica dedicata al ricordo e alla valorizzazione della figura di Giovanni XXI: l'unico pontefice portoghese della storia, morto e sepolto nel capoluogo della.

Sindaco di Lisbona e patriarca del Portogallo a Viterbo per assistere alla traslazione di papa Giovanni XXI - Il 17 giugno, la Cattedrale di San Lorenzo a Viterbo ospiterĂ un evento di grande rilievo: la traslazione della tomba di Papa Giovanni XXI.

GALLERY | Delegazione portoghese a palazzo dei Priori; “Sono felice di essere a Viterbo. Una città meravigliosa, con una grande storia”; Martedì la cerimonia per la traslazione di papa Giovanni XXI, Piazza: Vogliamo rivisitare la struttura della cattedrale.

Viterbo Lisbona uniti da papa Giovanni XXI - Presente all'evento e al congresso una delegazione di autorità ecclesiali e civili del Comune portog

