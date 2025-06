Trascinato dalla corrente e disperso in mare Federico torna a riva dopo 20 ore | Fortuna che l’acqua era calda

Un’avventura incredibile e piena di suspense quella di Federico Ottaviano, il veterinaro siciliano che, dopo essere stato trascinato dalla corrente per oltre venti ore in mare, è riuscito a tornare a riva grazie alla sua determinazione e a una leggera dose di fortuna. La sua storia di sopravvivenza ci ricorda quanto la speranza e la resistenza possano fare la differenza anche nelle circostanze più estreme. Continua a leggere.

L’incredibile storia di Federico Ottaviano, 67enne veterinario siciliano che, dopo essere scomparso in mare domenica pomeriggio nel Ragusano, è riapparso lunedì alcune decine di km più a sud, stremato ma in discrete condizioni. “Gli elicotteri non mi vedevano, mi sono lasciato trasportate dalle correnti, fortunatamente l’acqua era calda” ha raccontato l'uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

