Trapianti | il corpo è mio

In Italia, i trapianti rappresentano una speranza di vita per 232 milioni di persone, ma il crescente rifiuto alla donazione di organi, toccando il 40% nel 2025, rischia di ostacolare questa preziosa opportunità. Spesso dettato da paure e disinformazione più che da convinzioni etiche, questo fenomeno richiede un intervento immediato. Medici e psicologi insistono sulla formazione e la consapevolezza per trasformare il rifiuto in un atto di generosità, salvando più vite possibile.

In Italia cresce il numero di persone che si oppone alla donazione di organi al momento del rinnovo della carta d’identità, arrivando al 40% nei primi mesi del 2025. Un rifiuto spesso legato a paure, disinformazione e mancanza di preparazione, più che a vera contrarietà etica. Medici e psicologi chiedono più formazione e consapevolezza per non vanificare le possibilità di salvare vite. 🔗 Leggi su Panorama.it

