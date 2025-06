Transformers One NON avrà un sequel!

Dopo il successo iniziale, i fan attendevano con trepidazione un possibile sequel di Transformers One, ma purtroppo le speranze si sono spente. Sebbene il reboot animato abbia riscosso consensi sia tra pubblico che critica, la Paramount ha deciso di abbandonare i piani per una trilogia. Questa scelta riflette le sfide e le incertezze nel rilanciare un franchise che un tempo dominava il mercato, lasciando i fan con molte domande sul futuro della saga.

Sebbene Transformers One ( qui la nostra recensione ) abbia ricevuto recensioni per lo più positive sia da fan che da critica, sembra che il reboot animato non produrrà un sequel. Secondo quanto riferito, la Paramount avrebbe abbandonato i piani per la trilogia prevista, a dimostrazione delle continue difficoltà che lo studio sta affrontando nel dare nuova vita a un franchise che un tempo era un colosso al botteghino. L’aggiornamento deludente è arrivato direttamente dal regista Josh Cooley durante un panel alle 20:00 al Bot Con ’25, tenutosi sabato a Wayne, Indiana. 🔗 Leggi su Cinefilos.it