Trame la promessa 23-29 giugno | anticipazioni imperdibili

Scopri le anticipazioni imperdibili di "La Promessa" dal 23 al 29 giugno, una settimana ricca di emozioni e colpi di scena. La soap spagnola, in onda su Rete 4, continua a conquistare il pubblico con episodi in prima visione assoluta, ambientati in un affascinante contesto storico. Non perderti gli sviluppi più sorprendenti della trama, disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity, per vivere ogni momento ovunque tu sia. Ecco le previsioni per questa settimana entusiasmante!

analisi delle anticipazioni settimanali di la promessa dal 23 al 29 giugno. La soap spagnola La Promessa, trasmessa in esclusiva su Rete 4, prosegue con una programmazione in episodi in prima visione assoluta. La serie, ambientata nel contesto storico e ricco di colpi di scena, tiene alta l’attenzione degli spettatori anche attraverso la possibilità di seguire le puntate in streaming su Mediaset Infinity. Di seguito, vengono riassunte le principali trame della settimana dal 23 al 29 giugno. riassunto delle puntate dal 23 al 25 giugno. puntata di lunedì 23 giugno 2025. In questa puntata si assiste al ritorno della duchessa di Carril, che interviene direttamente nella crisi tra Lope e Vera. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Trame la promessa 23-29 giugno: anticipazioni imperdibili

