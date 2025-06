Tram scatta il cantiere in via Lame Lepore | Se non finiamo i lavori nel 2026 il Comune fallisce

Bologna si appresta a vivere una svolta epocale con l'ultimazione dei lavori sulla linea rossa del tram in via Lame, un progetto che promette di rivoluzionare la mobilità cittadina. Tuttavia, il countdown è serrato: se non si concluderanno entro il 2026, il rischio fallimento del comune diventa concreto. Con l’obiettivo di completare il tracciato fino al Pilastro, il tempo è ormai alle ultime battute: il futuro di Bologna dipende da questi ultimi metri.

Bologna, 17 giugno 2025 - Ultimi 230 metri per la linea rossa del tram in via Lame. Si tratta dell’ultimo cantiere in centro storico che porterà modifiche alla viabilità e alla sosta e, dal 3 luglio, ai percorsi dei bus. Confermata l’intenzione del Comune - spiega l’assessore ai Trasporti Michele Campaniello - di proseguire con il tracciato “fino al Pilastro”, lungo l’asse di San Donnino. Il restyling del ponte di San Donato “deve essere fatto da Autostrade”, come previsto dal progetto del Passante, ma “dev’essere comunque completato indipendentemente dall’avanzamento dell’allargamento di tangenziale e autostrada”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tram, scatta il cantiere in via Lame. Lepore: “Se non finiamo i lavori nel 2026 il Comune fallisce”

In questa notizia si parla di: tram - cantiere - lame - comune

Autopompa sui binari del tram: pompieri liberati dagli operai di un cantiere - Oggi a Sesto San Giovanni, una squadra dei Vigili del Fuoco ha intervenuto sui binari del tram per un'emergenza, con un'autopompa posizionata per evitare il traffico.

I lavori serviranno a rifare le condotte di gas e acqua. Dureranno fino a ottobre, e poi il cantiere sarà sostituito da quello del tram Vai su Facebook

Tram, i cantieri in corso; Tram, 260mila euro per verde, social e promozione: Il Comune mantiene la promessa; Alluvione in via Riva Reno a Bologna, i lavori del tram e l’ipotesi ‘tappo’.

Tram, scatta il cantiere in via Lame. Lepore: “Se non finiamo i lavori nel 2026 il Comune fallisce” - Il sindaco va giù duro: “Se non concludiamo nei tempi, saremo costretti a restituire 900 milioni di euro del Pnrr: significa chiu ... Scrive msn.com

Cantieri del tram: le novità in zona Borgo, Fiera e Indipendenza. Lame, cambiano sosta e viabilità - Nuovi parcheggi a strisce blu su via Corticella BOLOGNA – Cambiamenti sono in arrivo nei cantieri del tram a Bologna, sia per quanto riguarda la l ... Come scrive msn.com