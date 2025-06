Tralci vulcanici nell' Area Archeologica del Tuscolo

Tuscolo, creando un’occasione unica di scoperta tra storia e sapori autentici. Un viaggio sensoriale tra vini distintivi e paesaggi millenari, dove tradizione e innovazione si incontrano in un contesto suggestivo e ricco di fascino. Un appuntamento imperdibile per appassionati e curiosi, pronti a immergersi in un’esperienza che celebra la vitalità di un territorio vulcanico e le sue eccellenze enogastronomiche. Non mancate!

Un territorio vitale, ricco di realtà agricole autentiche che si incontrano e si raccontano. Così nasce Tralci Vulcanici – Naturalmente Vino, l’evento che il 29 giugno, dalle 17 alle 22, riunirà 15 aziende vitivinicole del territorio del Vulcano Laziale all’interno dell'Area Archeologica del. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - "Tralci vulcanici" nell'Area Archeologica del Tuscolo

Domenica 29 giugno ci trovi a Tralci Vulcanici, l'evento che celebra il vino naturale ed artigianale del territorio nel parco del Monte Tuscolo! Nel cuore del Parco Archeologico di Tuscolo, tra calici e natura, ci saremo anche noi di Archeoclub Colli Albani co Vai su Facebook

